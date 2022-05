Lazio, Ferrari: “Queste le parole di Lotito sul rinnovo di Sarri”

TUTTOmercatoWEB.com

Il prolungamento del contratto di Maurizio Sarri è un argomento molto caldo in casa Lazio. Sta tenendo tutti col fiato sospeso nonostante Claudio Lotito abbia dato rassicurazioni in merito. Ieri a Morrovalle (Macerata), si è tenuta la settima edizione del Premio Cesarini. Tra le varie personalità presenti, c’era anche il patron biancoceleste. A margine dell’evento, stando a quanto rivelato dall’ex collaboratore di Sarri Fabrizio Ferrari tramite il proprio profilo Twitter, il presidente del club si sarebbe lasciato andare in merito alla situazione contrattuale col tecnico toscano. Queste le dichiarazioni: “Sarri avrà un percorso molto lungo con la Lazio, aveva un anno di contatto e in queste ore sono diventati tre”.

