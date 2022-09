Lazio - Feyenoord, il gesto d'affetto dei tifosi per Mihajlovic

TUTTOmercatoWEB.com

Il popolo biancoceleste ha gli occhi puntati sulla gara tra Lazio e Feyenoord, ma non manca nel far sentire la propria vicinanza a chi questa magli al'ha vestita e onorata. Così nel corso della sfida ecco intonare dalla Curva un coro per Sinisa Mihajlovic: "E se tira Sinisa e se tira Sinisa è gol". Il serbo proprio in questi giorni è stato esonerato dall'incarico di allenatore del Bologna.

