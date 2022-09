Lazio - Feyenoord, il programma della vigilia - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Mancano pochi giorni alla sfida tra Lazio e Feyenoord, in programma giovedì alle 21 all’Olimpico. C’è attesa e curiosità di vedere l’esordio in Europa dei biancocelesti, ma soprattutto come approcceranno alla gara. In attesa che si avvicini il fatidico giorno, la società tramite i canali social ufficiali, ha reso noto il programma della viglia: appuntamento alle 16:00 in sala stampa a Formello con la conferenza di mister Sarri e a seguire l’allenamento fissato per le 17:15.

