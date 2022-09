Lazio, Immobile si difende sul caso evasione: il messaggio su Instagram

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

E' finita su tutti i giornali questa mattina la vicenda che ha coinvolto Ciro Immobile che, secondo quanto riportato da La Repubblica, "è stato condannato dalla quinta sezione civile della Cassazione a risarcire l'Irpef non versata dieci anni fa per le prestazioni del suo procuratore Alessandro Moggi". La Lazio si è schierata apertamente con il suo capitano e ora l'attaccante ci ha tenuto a precisare ulteriormente la sua posizione: "Rispondo agli articoli di questa mattina che parlano di una mia vicenda personale: senza entrare nelle questioni tecniche che lascio chiarire ai professionisti, tengo a ribadire innanzitutto la mia buona fede rispetto alle contestazioni mosse tempo fa dall’Agenzia delle Entrate e, cosa più importante, ricordo che l’importo richiesto era stato già bonificato prima della pubblicazione della sentenza della Cassazione. Con affetto CI17".

Non solo il bomber biancoceleste ha anche aggiunto in una storia Instagram: "Ah, ci tenevo a ringraziare tutte le prime pagine che hanno pensato a me, non mi era mai capitato di finire in prima pagina nemmeno quando ho vinto la Scarpa d'Oro! Sono soddisfazioni! Grazie di cuore".