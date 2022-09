Lazio-Feyenoord, Radu subentra e ritocca il record: i numeri

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è spazio anche per Radu nella prima giornata di Europa League. Al minuto 76 di Lazio-Feyenoord, il difensore romeno subentra a Marusic e ritocca il suo personale record di presenze con la maglia biancocelste. Il recordman per apparizioni nella storia del club arriva a quota 425 con l'aquila stampata sul petto. Il Boss, così come lo chiamano a Formello, continua a scrivere capitoli importanti della sua carriera e della SS Lazio.