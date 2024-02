Lazio, Filippini: "Lotito ci parlava in latino. A Formello ci teneva..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Nel corso del suo intervento ai microfoni di TvPlay, Antonio Filippini ha raccontato un aneddoto sul presidente Lotito risalente al periodo in cui vestiva la maglia della Lazio: "Il primo Lotito aveva tantissimo entusiasmo perché era alla sua prima esperienza e primo anno alla presidenza della Lazio. Veniva spesso a Formello e ci teneva anche un’ora e un quarto a parlare, parlava anche in latino. Quello forse era un po’ troppo. Lui iniziava a parlare della motivazione e dopo dieci minuti iniziavamo a guardarci e pensavamo “Ok che è il presidente ma noi dobbiamo fare la partita”. Abbiamo capito però che era un suo modo per farci sentire la sua vicinanza".

L'ex calciatore poi, si è soffermato sul calcio femminile e sull'esperienza che ha intrapreso come allenatore in questo settore. A tal proposito, ha detto la sua sul tecnico della Lazio Women, Gianluca Grassadonia: "Come me è entrato nel calcio femminile in punta di piedi perché bisogna studiare le differenti dinamiche, di forza, resistenza ecc. noi portiamo la nostra esperienza per portare a casa i 3 punti. Con l’aiuto delle ragazze e delle direttrici possiamo migliorare e si sta già crescendo molto".

