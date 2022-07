Lazio, finalmente Casale: in corso i test fisici all'Isokinetic - FOTO & VIDEO

Oltre all'ex Verona, visite mediche anche per i nazionali Hysaj e Marusic. I tre sono pronti a raggiungere Auronzo di Cadore...

AGGIORNAMENTO ORE 12.48 - Nicolò Casale, terminate le visite in Paideia, si è recato all'Isokinetic. Il centrale, come testimoniato dalla Lazio sui propri canali social, sta svolgendo i test fisici nella struttura sopracitata.

AGGIORNAMENTO ORE 10:55 - Simpatico siparietto al termine delle visite mediche con Casale che ha parlato con i tifosi presenti. Il giocatore ha anche detto la sua sulla possibile coppia con Romagnoli con un'espressione che vale più di mille parole.

AGGIORNAMENTO ORE 10:45 - Terminate le visite di Nicolò Casale. Alcuni tifosi ad attenderlo tra autografi, foto e video. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL'USCITA DALLA PAIDEIA

AGGIORNAMENTO ORE 10:13 - Visite concluse per Adam Marusic, il calciatore lascia la Paideia.

AGGIORNAMENTO ORE 9:30 - Hysaj lascia la clinica. Il giocatore ha finito i controlli medici e lascia la Paideia. Auronzo lo attende

AGGIORNAMENTO ORE 9:10 - Un tifoso ha chiesto a Marusic se la Lazio andrà in Champions la prossima stagione. Il montenegrino ha sorriso e annuito.

AGGIORNAMENTO ORE 09:05 - In Paideia arriva anche Adam Marusic. Il montenegrino è un altro dei nazionali che raggiungeranno in corsa il gruppo di Sarri ad Auronzo di Cadore.

AGGIORNAMENTO ORE 08:40 - Arriva anche Hysaj in Paideia. Per il terzino foto con i tifosi, autografi e tampone prima di iniziare le visite mediche.

AGGIORNAMENTO ORE 08:00 - Il calciatore, dopo il tampone di rito, ha iniziato le visite. All'ingresso il difensore è stato anche interrogato sul numero che indosserà e ha risposto che lo deciderà con calma. (CLICCA PER LEGGERE LA NEWS COMPLETA)

Nicolò Casale è un nuovo giocatore della Lazio. Si attende solo l'ufficialità ma la trattativa con l'Hellas Verona ha portato ad una fumata bianca e mandato in estasi i tifosi biancocelesti. Operazione da 10 milioni di euro, bonus compresi e un quinquennale da firmare per Casale. Prima però il giocatore deve sottoporsi alle consuete visite mediche presso la Clinica Paideia per poi partire alla volta delle Tre Cime di Lavaredo. Il giocatore si presenta intorno alle 7:45, sorridente. Maglia e mascherina nera, qualche foto e autografo con i tifosi presenti. Tampone e poi prendono il via le visite. Con lui sono attesi i due nazionali: Hysaj e Marusic. Dopo aver effettuato tutti i controlli del caso, i giocatori potranno partire per il ritiro di Auronzo di Cadore dove Sarri sta aspettando impaziente Casale. Di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale da Lalaziosiamonoi.it.