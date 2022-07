Lazio, Casale in coppia con Romagnoli? L'ex Verona dice la sua - VIDEO

Il difensore, al termine delle visite mediche, si è concesso ai tifosi presenti in Paideia e tra una battuta e l'altra sull'ex Milan ha detto...

Fonte: Dalle nostre inviate Elena Bravetti e Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it

Nicolò Casale ha svolto le visite mediche in Paideia. Il difensore è pronto a raggiungere domani Auronzo di Cadore per mettersi agli ordini di Sarri. All'uscita dalla clinica, il centrale si è intrattenuto con i tifosi tra autografi, selfie e videosaluti. I sostenitori biancocelesti hanno fatto anche delle domande al calciatore. "Ma quanto ti hanno fatto correre?" chiede un fan. Lui risponde: "E' tutta la mattina che corro (ride, ndr)". Inevitabile la domanda su Alessio Romagnoli. La Lazio si è avvicinata all'ex Milan e a chi gli ha chiesto come si vedesse in coppia con il numero 13 l'espressione (CLICCA QUI PER IL VIDEO) è stata abbastanza eloquente. "Non lo so ragazzi. Situazione? Eh, anche io non sapevo nulla poi in due giorni sono venuto qui" ha concluso.