Lazio, Marusic e la promessa Champions al tifoso: i dettagli

Il terzino montenegrino sta sostenendo le visite mediche in Paideia prima di raggiungere i compagni ad Auronzo di Cadore...

Adam Marusic sta sostenendo le visite mediche in Paideia prima di raggiungere i compagni ad Auronzo di Cadore. Dopo gli impegni in Nations League, il montenegrino ha goduto di qualche giorno in più di ferie ed è pronto a mettersi a disposizione di Sarri. Il terzino questa mattina si è concesso anche ai tifosi presenti in clinica tra selfie e autografi. Al suo arrivo un tifoso ha chiesto al giocatore: "Andiamo in Champions?". Immediata la risposta di Marusic che ha annuito e sorriso. Insomma una sorta di promessa che tutti sperano possa diventare realtà.