Lazio, Fiore: "Il primo anno di Sarri non è da buttare. Milinkovic..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Maurizio Sarri ha firmato, in casa Lazio c'è grande ottimismo. Il tecnico toscano ha firmato fino al 2025 legandosi così ai colori biancocelesti per altri tre anni. Adesso però andranno fatte tutte le valutazioni del caso per gettare la basi per quel che sarà di Sarri e la Lazio nel futuro. Ad esprimersi in merito è l'ex biancoceleste Stefano Fiore che ai microfoni di TMW Radio ha dichiarato: "Se la prossima stagione sarà quella vera di Sarri alla Lazio? Molto dipenderà dal mercato. Il primo anno di Sarri è da considerarsi positivo, non è da buttare, ma si è visto che quando sono mancate alcune pedine nell'undici la Lazio si è smarrita. Se Lotito seguirà le indicazioni di Sarri, e con il rinnovo ci credo, penso si potrà fare".

MILINKOVIC-SAVIC -"Sergej ai saluti? Si dice sempre così, poi resta sempre. Il nocciolo penso sia quello che chiede Lotito. Non mancano gli estimatori, dipenderà da quanto si chiede e dalla volontà di Milinkovic. Luis Alberto? Probabilmente potrebbe essere sacrificato. Se c'è uno che per la gestione tattica della rosa potrebbe essere sacrificato è lui, anche se per me è molto bravo e importante".