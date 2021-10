Lazio - Fiorentina, Luiz Felipe esulta sui social: "3 punti importanti" - FOTO

La Lazio vince contro la Fiorentina. Dopo la disfatta di Verona, Sarri riesce a portare i suoi alla vittoria anche grazie a due rientri importanti. Luiz Felipe e Acerbi, scontati i rispettivi turni di squalifica, hanno ripreso il proprio posto all'interno dello scacchiere titolare. Il brasiliano è uscito dal campo prima del triplice fischio dell'arbitro in via precauzionale. Ma sui social si è puntualmente fatto sentire. La foto scelta non è casuale e ritrae l'intera squadra prima dell'inizio del match. Lo scatto viene accompagnato da una brevissima ma eloquente didasclia: "Bravi ragazzi, tre punti importanti".

