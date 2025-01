Lazio, Focolari sicuro: "Fiorentina antisportiva! Arbitraggio vergognoso e..."

È successo di tutto in Lazio - Fiorentina. La Viola è riuscita a espugnare l'Olimpico grazie ai gol nel primo tempo di Adli e Beltran. A nulla è servita la rete di Marusic nel finale, nonostante il clamoroso palo interno di Pedro proprio allo scadere. Di tutto questo, e di molto altro, ha parlato Furio Focolari ai microfoni di Radio Radio. In particolare, infatti, si è soffermato anche sul comportamento 'antisportivo' che ha avuto la squadra di Palladino e sull'arbitraggio 'vergognoso' di Rapuano. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Sono molto combattuto. Il primo tempo la Fiorentina ha fatto quello che ha voluto. Ciò è stato dovuto alle scelte di Baroni: lasciare in panchina Rovella è stato un errore. La Viola ha meritato, però lamento un comportamento antisportivo grave, non è possibile che tutti abbiano avuto i crampi durante i novanta minuti. L’arbitro, Rapuano, ha recuperato ma il palo di Pedro è stato segno della sfortuna biancoceleste. La Lazio è ancora quarta ma Baroni deve spiegare perché il migliore centrocampista della Lazio, Rovella, è stato lasciato fuori per Dele-Bashiru, giocatore non all’altezza in quel ruolo. Una Lazio sotto certi aspetti è carente, questa squadra non può perdere due partite contro la Fiorentina. L’arbitraggio è stato vergognoso anche se negli episodi chiave non ha influito, permettendo ai giocatori della Fiorentina di perdere tempo”.