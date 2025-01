Lazio, Formello gremito di tifosi: tutto il calore del popolo biancoceleste - GALLERY

Fonte: Mirko Borghesi, inviato a Formello - Lalaziosiamonoi.it

Si avvicina l'ora X: alle 14.30 le porte del centro sportivo di Formello saranno aperte per permettere ai tifosi di assistere all'allenamento della Lazio di Baroni che domani affronterà la Roma nel derby capitolino. La strada che costeggia la struttura inizia a riempirsi già di supporters: sono circa 500 per ora tra coloro che hanno scelto di attendere la squadra al cancello principale e chi invece si è spostato verso il parcheggio del campo Mirko Fersini. Intanto, la via che conduce al centro sportivo stesso è stata chiusa alle auto per motivi di sicurezza e ordine.