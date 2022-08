Lazio, Frey consiglia i fantallenatori: "Prenderei Immobile e Provedel. Mentre Milinkovic..."

Il Fantacalcio sta per tornare e l'ex portiere della Fiorentina, Sebastien Frey, consiglia i fantallenatori citando tre giocatori della Lazio...

Torna il campionato e con lui anche il Fantacalcio. Oltre a coloro che si godranno le partite per il semplice gusto di vedere calcio, c'è anche chi le osserverà e studierà nel dettaglio per capire come muoversi all'asta o, se già fatta, per sperare nei giocatori su cui hanno deciso di puntare. Se non è un mondo a parte, quella dei Fantallenatori è per lo meno una parentesi molto ampia di questo sport, una parentesi che al suo interno racchiude milioni di persone in tutto il mondo. Tra gli esperti del Fantacalcio c'è anche Sebastien Frey, ex portiere della Fiorentina tra le tante, che ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha fornito i suoi consigli, citando anche tre giocatori della Lazio.

I CONSIGLI - Per quanto riguarda la porta, oltre i soliti nomi di Maignan e Handanovic, Frey propone anche il nuovo portiere della Lazio: Ivan Provedel. Il francese, infatti, ha spiegato che il nuovo acquisto dei biancocelesti gli è gradito e che quest'anno potrebbe essere lui il portiere titolare della squadra di Maurizio Sarri. Saltando, invece a difesa dove Frey non vede nessun Laziale interessante per l'asta, l'attenzione dell'ex portiere per il centrocampo non può che ricadere su Sergej Milinkovic-Savic che, al contrario delle aspettative, viene sconsigliato perché: "E' speciale, ma costa 62 e potrebbe anche partire". Un commento inaspettato per chi nella scorsa stagione, con 11 gol e 11 assist, ha fatto le fortune di molti fantallenatori. Non c'è nessuna novità, però, per quanto riguarda l'attacco dove Immobile, insieme a Vlahovic, è tra i consigliati principali di Frey.