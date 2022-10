Lazio, Gabriele Paparelli ricorda il papà a 43 anni da quel tragico derby - FOTO

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

"Quarantatré lunghi anni sono passati tra mille difficoltà, con dolori immensi per chi come me ti amava. Ma con tanto amore da parte di un popolo intero che ha la tua stessa passione, quella di amare la Lazio". Questo è il toccante post pubblicato su Facebook da Gabriele Paparelli, figlio di Vincenzo che il 28 ottobre 1979 morì a causa di un razzo che partì dalla Curva Sud durante il derby capitolino.

Un ricordo, quello della tragica e ingiusta morte di Vincenzo, che ha segnato ogni laziale. Con la speranza che non capitino più episodi come quelli relativi ai vergognosi striscioni e scritte sui muri troppe volte trovati per le vie della Capitale e che non si ripeta mai più un grave fatto del genere, in ogni stadio d'Italia e del mondo.