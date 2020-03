Lazio, Garlaschelli: “Era lanciata, poteva lottare per lo Scudetto”

Campionato sospeso, fino la Lazio si era resa protagonista di una stagione incredibile. Ai microfoni del Corriere della Sera, ha detto la sua Garlaschelli: "Era lanciata e avrebbe lottato fino alla fine per vincere lo scudetto. Non sarà facile riprendere dopo una sosta così lunga, ma la Juventus e soprattutto l’Inter stanno avendo qualche difficoltà. Se si rigiocherà, spero in un grande finale di stagione di Correa, che da solo può saltare tutta la difesa avversaria. Magari il regalo mi arriva con qualche mese di ritardo, chissà".