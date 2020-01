Lazio, Garlini: "Con la Spal servirà la testa. Lazzari fondamentale"

La Lazio continua la sua corsa in campionato, pronta ad affrontare la Spal all'Olimpico. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto Garlini: "La Lazio dovrà affrontare la SPAL usando la testa, perché i ferraresi hanno bisogno di punti salvezza. Sarà fondamentale sbloccare subito la partita e saperla gestire nel modo giusto, così da evitare rimonte come la sconfitta dell'andata. Mancherà Correa ma ci sarà Caicedo: sono due giocatori diversi, con Felipe che punta di più sulla fisicità e aiuta molto di più a centrocampo, mentre il Tucu diventa devastante negli spazi. Ci sarà poi la certezza Immobile, che meriterebbe la vittoria nella classifica dei capocannonieri. Fondamentale poi Lazzari, che a destra potrà mettere in difficoltà i suoi ex compagni. Manuel è cresciuto tanto, in fase difensiva difende bene e davanti spinge con continuità. I suoi cross potranno fare la differenza anche per gli inserimenti di Milinkovic e Luis Alberto".

