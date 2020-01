Calciomercato Lazio, spunta una pista per il centrocampo: i dettagli

Per la giornata di oggi è attesa l'ufficialità del passaggio di Valon Berisha dalla Lazio al Fortuna Dusseldorf. Come avevamo scritto, il giocatore ha superato le visite mediche e ora non resta che concludere l'operazione in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni. A centrocampo si è così liberata una casella, che potrebbe essere riempita last minute. La strada più semplice porterebbe a Milan Badelj, di proprietà biancoceleste e in prestito alla Fiorentina, ma Lotito e Tare non vogliono interrompere l'accordo preso con i viola fino a giugno.

PISTA INGLESE - Dalla Premier spunta la candidatura di Victor Wanyama, centrocampista 28enne del Tottenham. Il kenyano, in scadenza di contratto nel 2021, viene utilizzato poco da Mourinho e cerca una nuova avventura. Come caratteristiche è un mediano forte fisicamente, un colosso che può giocare anche come difensore centrale. La priorità rimane quella dell'attaccante, ma la Lazio resta vigile. Gli ultimi due giorni sono da vivere tutti di un fiato.

