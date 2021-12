Lazio - Genoa, Cataldi al break: "Sapevamo sarebbe stata difficile, ma ora chiudiamola!"

Nel corso dell'intervallo di Lazio - Genoa, Danilo Cataldi è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare i primi 45' di gioco, terminati con il vantaggio dei biancocelesti firmato da Pedro. Il centrocampista ha spiegato: "Sapevamo sarebbe stata una gara difficile. Il Genoa ha fatto pochi punti in casa, ma In trasferta ha sempre fatto bene. Dobbiamo continuare così per cercare di chiudere la partita nel secondo tempo. Falso nove? Sta andando bene, l’importante è prendere i tre punti che per noi ora sono fondamentali".

