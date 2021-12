Lazio - Genoa, Cucchi: "Impossibile prescindere da Luis Alberto"

L'ingresso in campo di Luis Alberto è stata un valore aggiunto per la Lazio nel secondo tempo. Lo spagnolo ha regalato 2 assist decisivi per i compagni, soprattutto il secondo per Zaccagni di pregevole fattura. Tra le note positive anche Felipe Anderson e Pedro, come confermato da Riccardo Cucchi su Twitter. Questo il suo commento sul match: "Note positive oltre la vittoria netta contro un modestissimo ( peccato...) Genoa. Bene Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni. Ma soprattutto Luis Alberto. Impossibile prescindere dai suoi "piedi" e dalle sue idee".