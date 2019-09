Lazio - Genoa, i convocati di Inzaghi: rosa al completo

LAZIO - GENOA - In vista della sfida di oggi contro il Genoa (ore 15:00) allo Stadio Olimpico di Roma, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha diramato la lista dei convocati. Rosa praticamente al completo, con Lukaku rientrato definitivamente in gruppo dopo aver strappato la convocazione a Milano. Assenti soltanto André Anderson e Jorge Silva per scelta tecnica. Di seguito l'elenco completo dei giocatori convocati.

Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha;

Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Lukaku, Marusic, Patric, Radu, Vavro;

Centrocampisti: Berisha, Cataldi, Jony, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Parolo;

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile.

