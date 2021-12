Lazio - Genoa, Luiz Felipe e Leiva esultano per i tre punti: "Avanti così" - FOTO

Contro il Genoa sono arrivati tre punti importanti per la Lazio che è finalmente tornata ad esultare all'Olimpico. Protagonisti della vittoria anche Luiz Felipe, titolare in difesa sostituito poi da Patric, e Leiva subentrato al posto di Cataldi nella ripresa. Entrambi i calciatori brasiliani hanno esultato sui propri profili social per il successo, soprattutto il numero 3 che ha scritto: "Avanti così". Ecco i post.