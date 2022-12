Lazio, Genovese: "Sarri da film impegnato. Mourinho? Da cinepanettone..."

TUTTOmercatoWEB.com

Regista, sceneggiatore e scrittore italiano. Paolo Genovese è anche un tifoso della Lazio e ai microfoni di Radiosei ha detto la sua non solo su Sarri e Mourinho ma anche su quale film sarebbero i due tecnici al cinema: "Il mio pensiero su Sarri? Ho una paura che se ne vada che non avete idea. E’ stato un grandissimo acquisto, ci ha regalato delle prestazioni in alcuni match che non ricordavo da tempo. Penso alla vittoria con l’Inter, quella di Bergamo. Ha dimostrato di saper creare una grande squadra alla quale, però, a volte basta un granello di polvere per inceppare tutto. Ha valorizzato giocatori, da Anderson a Patric. Sarri-Mourinho? Tutta la vita il nostro tecnico, è da film drammatico, impegnato, uno di quegli attori che ti sorprende sempre. Mentre il portoghese è da cinepanettone, è da set più leggeri. Per la città in generale, questi due personaggi vanno più che bene”.