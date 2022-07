Lazio, giocatori ad Auronzo: sui social il saluto delle mogli - FT

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio sarà ad Auronzo di Caodore da oggi fino al 22 luglio per preparare la stagione che partirà il 14 agosto. I giocatori hanno salutato così mogli e figli per potersi concentrare sugli allenamenti e affinare l'intesa di squadra. Sui social alcune compagne hanno voluto postare un pensiero speciale per le loro dolci metà. Patricia ha pubblicato una foto di Luis Alberto con la scritta "mi manchi" e una canzone romantica in sottofondo. Lohanne, neo sposa di Felipe Anderson, ha scritto un pensiero per il brasiliano: "Dio ti benedica, amore mio. Che questa sia la stagione migliore della tua vita e che tu raccolga tutto quello che hai seminato con tanto amore, cura e dedizione. Ti amo e ti ammiro infinitamente".