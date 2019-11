Lazio, giocattoli per i bambini in ospedale: l'iniziativa della Curva Nord

È quasi Natale, il periodo amato soprattutto dai più piccoli. Proprio per questo motivo il gruppo organizzato degli Irriducibili ha pianificato un’iniziativa di solidarietà per portare un po’ di felicità a tutti i bambini che vivono momenti di difficoltà. Nella trasmissione “La Voce della Nord” sono stati comunicati i dettagli. Da lunedì 2 dicembre, sia la mattina che il pomeriggio, ci sarà una raccolta giocattoli (anche usati) presso la sede di Via Amulio. Questi verranno poi consegnati nei reparti pediatrici ospedalieri.

