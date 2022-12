Lazio, Giordano boccia Cancellieri: "Con quella cifra si poteva prendere di meglio"

Fonte: Radiosei

In caso di necessità la Lazio può contare su Felipe Anderson. Il brasiliano ha risposto presente quando è stato chiamato in causa per sostituire Immobile. Quel ruolo lo avrebbe dovuto coprire Cancellieri, ma Sarri ha ritenuto che il ragazzo non fosse ancora pronto. Ai microfoni di Radiosei l'ex Bruno Giordano ha bocciato il classe 2002: "Felipe Anderson sempre testato come prima punta in allenamento? Il brasiliano ha fatto bene in quel ruolo, credo che ora Immobile possa essere gestito di più, in particolare in Coppa Italia e Conference. Chiaramente è anche una bocciatura per Cancellieri. Il ragazzo non si è calato bene in quel ruolo, mentre Felipe fornisce garanzie che possono portare Sarri a fare questa scelta. Fermo restando che Anderson il suo ruolo di ala destra già lo conosce. Nel calcio le cose e le gerarchie cambiano, ogni tre giorni c’è un’esame e risposte diverse. Forse la colpa è di chi ha dato troppe responsabilità ad un ragazzo che ha fatto qualche apparizione con il Verona e sul quale bisogna ancora lavorare molto. Ci hanno detto che il suo arrivo poteva essere utile anche nell’ottica dell’arrivo di Ilic, ma fondamentalmente quello che stona è la cifra con la quale è stato acquistato. Con otto milioni si poteva prendedere un vice Immobile già navigato”.