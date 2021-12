Lazio, Giordano categorico: "Serve un vice-Immobile all'altezza"

"Non si può andare avanti con il solo Immobile". Questo il succo del discorso di Bruno Giordano che in un'intervista riportata dalla rassegna stampa di Radiosei ha parlato di come la Lazio debba muoversi sul mercato. "Serve un rinforzo serio, all’altezza. Con il tridente senza punte la Lazio ha sì vinto con Genoa e Venezia, ma contro squadre più consistenti avrebbe sofferto..." ha dichiarato l'ex attaccante biancoceleste. "Intanto bisogna muoversi adesso, il prima possibile. A gennaio spesso si prendono giocatori per 6 mesi, ma la Lazio non ha un bisogno temporaneo" conclude Giordano.