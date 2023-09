Lazio, Giordano: "Deve tornare il furore agonistico. Tra Rovella e Cataldi..."

© foto di aryval

La partita di questa sera contro l'Atlético Madrid è una delle più attese degli ultimi anni. Il ritorno in Champions League, ma soprattutto il ritorno del pubblico laziale nell'Europa che conta (nel 2020/2021 era assente a causa delle normative Covid). Una partita che la Lazio non può sottovalutare, una partita in cui bisognerà dare tutto, anche per regalarsi un'importante gioia dopo un inizio di stagione più che discutibile. A presentare la partita è stato, ai microfoni di Radiosei, l'ex bomber biancoceleste Bruno Giordano:

"Uno sportivo non deve mai snobbare un impegno, figuriamoci la Champions e figuriamoci dopo la sconfitta di Torino. Speriamo sia una partita non solo di contenuti, ma anche di rabbia. L’Atletico ha più esperienza e per forza di cose dobbiamo fare una partita gagliarda. Se lo fai, il pubblico se ne accorge e ti aiuta nei momenti di difficoltà. Partita da giocare col sangue agli occhi".

Una squadra senza furore agonistico

"Quello che è mancato in queste prime giornate di campionato è proprio il furore agonistico che poi, se manca, ti porta anche a far male dal punto di vista tecnico. Il calcio parte da queste basi. Puoi essere perfetto dal punto di vista tecnico-tattico, ma senza furore non vinci i duelli individuali e non porti a casa il risultato. La Juve contro di noi ha subito 5 ammonizioni e noi solo una per proteste. Ecco, questo è il furore giusto".

Rovella o Cataldi? Una scelta importante, ma non decisiva

"Un centrocampo con Rovella al posto di Cataldi oggi? Sarebbe forse più geometrico, ma onestamente i due calciatori sono lì. Non credo che sposti al punto di vincere o perdere la partita per questo. Serve che tutti facciano la partita, non uno solo. Quello che non è successo a Torino".