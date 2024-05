Lazio, Giordano: "È ora di svecchiare la squadra". E su Kamada...

TUTTOmercatoWEB.com

Saranno settimane e mesi importanti quelli che attendono la Lazio con la società già al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Tudor. Sul tema ha detto la sua l'ex biancoceleste Bruno Giordano che ai microfoni di Radiosei si è così espresso: "La Lazio è l’ottava squadra con l’età media più alta in Europa, evidentemente è giunta l’ora di svecchiare, di portare aria nuova, con un settore giovanile all’altezza. Ora la Lazio dovrebbe prendere giocatori sì giovani, ma che non siano scommesse, giocatori che siano comunque pronti per far bene da subito".

"Kamada? Secondo me non rimane. Da quello che so lui chiederà un contratto di un anno, questo porterebbe la Lazio il prossimo anno ad essere ancora ostaggio della medesima situazione. Se si prolungherà il contratto in essere va bene, se si andrà, da domani, a contrattarne un altro, eviterei".

"La Società deve cercare di assecondare l’allenatore sul mercato, ma anche Tudor dovrà capire le esigenze della società e l’andamento delle varie trattative. In estate doveva essere fatto un acquisto di rilievo dopo l’uscita di Milinkovic Savic. Servono giocatori che siano motivati, ora esce Felipe Anderson che comunque, per quanto forte, è sicuramente sostituibile. Giocatori come Rovella e Tchaouna servirà aspettarli, servirà fare un percorso su di loro".