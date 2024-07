Lazio, Zaccagni innamorato della sua Dea: la tenera dedica - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono giorni pieni di emozioni quelli che sta vivendo Mattia Zaccagni. Il numero dieci della Lazio è diventato, da pochissimo, papà della secondogenita Dea avuta dalla moglie Chiara Nasti e, appena possibile, non perde occasione per andarle a trovare in ospedale. Oggi l'ultimo saluto prima di partire con la squadra per la Germania, sabato ci sarà l'amichevole con l'Hansa Rostock, lo scatto è stato poi condiviso dal biancoceleste attraverso il proprio profilo Instagram. "Sono pazzo di te" è il messaggio che si legge.

