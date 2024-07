Calciomercato | Bonaventura dice addio all'Italia: la sua prossima destinazione

CALCIOMERCATO - Non è bastata una stagione strepitosa a Jack Bonaventura per strappare la conferma a Firenze. Il centrocampista al termine della stagione si è svincolato per mettersi alla ricerca di un nuovo club, pronto ad accoglierlo e dargli spazio. Club che, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe cercato anche nella Lazio ma senza strapapre l'interesse dei biancocelesti. Dopo quasi due mesi di lontanza dai campi, però, a convincere l'ex Milan e Atalanta sarebbe stato l'Al Shabab del direttore sportivo, italiano, Toti. Non sono ancora note le cifre del contratto che andrà a firmare con il club saudita, queste probabilmente verranno rese note dopo la firma sul contratto, attesa per le prossime ore.