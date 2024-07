Primavera 1, assegnati i diritti per il prossimo triennio: ecco dove vederla

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Sono stati assegnati i diritti audiovisivi delle competizioni Primavera per le prossime tre stagioni sportive (ciclo 2024 – 2027) all’emittente Sportitalia. Questa la principale decisione assunta dalle Società nell’Assemblea che si è svolta questa mattina in videoconferenza. "I Club hanno inoltre proseguito l’analisi delle diverse opportunità e strategie da perseguire sul fronte dei diritti audiovisivi in ambito internazionale, assegnando nel contempo i diritti per la Serie A, la Coppa Italia e la Supercoppa italiana in Spagna per i prossimi 3 anni (ciclo 2024 – 2027)", si legge sul comunicato ufficiale.

