Visita alla Lamborghini e maglia del Bologna: il curioso caso del rapper americano

Curioso episodio legato al Bologna, che prepara la stagione del ritorno nella massima competizione continentale a Valles, agli ordini di Vincenzo Italiano. Ieri Travis Scott, superstar di Houston, rapper di fama mondiale, è stato in visita alla Lamborghini, e quando ne è uscito aveva sulla spalla la maglia del Bologna (maglie che in Alto Adige stanno andando letteralmente a ruba. riferisce oggi La Repubblica nella sua edizione bolognese). Chissà che non ne diventi tifoso, o che non sia già un simpatizzante della squadra rossoblù, che per la prima volta quest’anno parteciperà alla Champions League.