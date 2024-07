UFFICIALE - Lazio, nuova avventura per Falbo: ecco dove si è trasferito

Nuova squadra per Luca Falbo. L'ex esterno della Lazio che, dopo aver giocato con la Primavera ha esordito anche in Prima Squadra sotto la guida di Simone Inzaghi, ha deciso di lasciare l'Avellino per proseguire la sua crescita nel Rimini, club che milita in Serie C e con il quale ha firmato un contratto biennale. Di seguito il comunicato.

"Il Rimini FC ha comunicato che Luca Falbo è un nuovo giocatore biancorosso.

Nato a Chivasso (TO), dopo i primi calci con la maglia del Torino e sei anni nel settore giovanile della Roma, a 17 anni arriva alla Lazio.

Pilastro della formazione Primavera, nella stagione 2019-20 viene spesso convocato in Prima Squadra e il 19 dicembre arriva il debutto assoluto tra i ‘grandi’ in occasione della partita di Europa League contro il Rennes. Qualche mese più tardi l’esordio in Serie A in casa della Juventus.

Nell’estate 2020 si trasferisce in prestito alla Viterbese collezionando le sue prime presenze in Serie C. Nelle ultime due stagioni ha vestito le maglie di Monopoli, Avellino e Brindisi raggiungendo 63 presenze, impreziosite da quattro gol e due assist, tutte nel girone del sud.

Il classe 2000, acquistato a titolo definitivo dall’Avellino, ha firmato un contatto di due anni con opzione per il terzo".