Napoli, Di Lorenzo: "Ho deciso di rimanere ecco perché..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Un addio che sembrava imminente e poi la scelta di rimanere. Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, intervenuto in conferenza stampa da Castel di Sangro, ha parlato per la prima volta di quanto accaduto negli ultimi mesi: "Finita la stagione ho parlato con tutti, il presidente, il direttore, il mister. Mi sono preso del tempo per decidere. La mia voglia è quella di rimanere, lo faccio con la massima voglia e il massimo entusiasmo".

Su come riconquisterà i tifosi invece: "Bisogna parlare poco e dimostrare coi fatti. Starà a me attraverso le prestazioni in campo riconquistare la parte di tifosi arrabbiata con me per questa vicenda. Ho gran voglia e grande entusiasmo per ripartire tutti insieme, ci aspetta una stagione difficile ma importante per tutti", ha concluso il giocatore azzurro.