Calciomercato Lazio | Cancellieri tra Parma e Venezia: la richiesta di Lotito

CALCIOMERCATO LAZIO - Il futuro di Matteo Cancellieri, dopo l'ultima esperienza a Empoli, sarà ancora lontano dalla Capitale. L'esterno classe 2002 ha richieste dall'estero, dove a farsi avanti sarebbe stato il Rennes, ma soprattutto dall'Italia. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, due club di Serie A in particolar modo avrebbero mostrato interesse per l'ex Verona: il Parma e il Venezia. I crociati e i lagunari nelle scorse ore avrebbero chiesto informazioni, vorrebbero capire le richieste della Lazio prima di uscire allo scoperto. In questo senso, da Formello hanno fatto sapere di essere disponibili a lasciar partire Cancellieri in prestito, ma solo a patto che venga versato un milione di euro nelle proprie casse. Una condizione che starà ai due club neopromossi valutare, decidendo se farsi avanti in maniera concreta o posare lo sguardo verso altri obiettivi.