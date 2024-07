Hansa Rostock - Lazio, le probabili formazioni: Baroni conta gli assenti

Continua la pre-season della Lazio. Dopo le tre amichevoli giocate in ritiro ad Auronzo di Cadore, la squadra di Baroni si sposterà in Germania per affrontare l'Hansa Rostock. Il fischio d'inizio è in programma per sabato 27 luglio alle ore 15. Sono diversi gli assenti tra le fila dei biancocelesti: Romagnoli, Nuno Tavares, Castrovilli e Gila infatti rimarranno nella Capitale. Si ripartirà comunque dal 4-2-3-1. In porta ci sarà Provedel. Davanti a lui la linea a quattro sarà composta da Lazzari, Casale, Patric e Pellegrini. In mediana spazio a Rovella e Vecino. Sulla trequarti, invece, ci saranno Isaksen e Tchaouna sulle fasce, con Guendouzi al centro. L'unica punta sarà Castellanos, con Noslin più staccato nelle gerarchie.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Pellegrini; Rovella, Vecino; Isaksen, Guendouzi, Tchaouna; Castellanos. All.: Baroni.