Lazio, Giordano: "I tifosi non si rassegneranno, la società deve capirlo"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

In casa Lazio si lavora in vista della prossima stagione che di fatto è già iniziata con l'arrivo del nuovo tecnico Marco Baroni. Il malcontento dei tifosi per quanto accaduto negli ultimi mesi però non si placa e sul tema ha detto la sua anche Bruno Giordano ai microfoni di Radiosei: "La società deve capire che dietro la Lazio c’è un popolo che non si rassegnerà. Che metterà sempre pressione per fare meglio, per programmare e crescere. Chiaro che serva chiarezza anche da parte dei vertici societari".

"Linea del ‘tutti cedibili’? Beh, dipende. Una cosa è fare grosse plusvalenze, cessioni che possano permetterti di avere veramente tanti fondi da investire, altra cosa invece è andare a fare plusvalenze di 1-2 milioni. Manifestazione? Credo che la tifoseria giustamente spinga per avere di più. Penso che ci saranno persone di tutte le età, giovani e meno giovani. E’ un popolo che vigila, che vuole che ci sia un miglioramento costante e non passi indietro. Mi auguro che dalla società ci sia la voglia di ascoltare, anche in silenzio se necessario, il malessere della piazza".