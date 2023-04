Lazio, Giordano: "Il Torino può creare difficoltà. Su Marcos Antonio titolare..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex bomber biancoceleste Bruno Giordano ha presentato la partita di sabato tra Lazio e Torino, in programma alle 18.00 presso lo Stadio Olimpico di Roma, analizzando poi alcuni singoli e le squadre in lotta per un posto in Champions:

"Il Torino può mettere in difficoltà la Lazio a metà campo. Hanno giocatori di gamba in ogni zona e davanti hanno giocatori che possono inventarsi la giocata, ma che sono discontinui. Non sarà semplice perché il Torino ti impegna molto dal punto di vista fisico. Se Casale recupera al 100% lo vedo titolare contro il Torino, anche perché Sanabria è molto bravo di testa e per arginarlo l’ex Verona è perfetto. Marcos Antonio titolare? In caso di forfait di Vecino non vedo altra strada. La Lazio mi trasmette molta sicurezza per quanto riguarda il gruppo, quindi secondo me può sopperire per una partita a queste assenze pesanti".

BASIC - "Spero che Basic possa essere della partita perché secondo me vale più di ciò che abbiamo visto. Giocare 20 minuti a partita ti porta in alcuni casi ad avere pregiudizi. A livello di caratteristiche è uno che nel centrocampo della Lazio ci può stare".

LOTTA CHAMPIONS - "L’Inter secondo me dovrebbe fare un miracolo per rientrare nella corsa Champions, non tanto per la distanza dal quarto posto, ma per il fatto che mi sembra avvitata in una crisi profonda. Il Milan invece ha giocatori più in palla e mi sembra uscito dal periodo negativo che ha passato. Per la Lazio sarebbe straordinario arrivare secondi, ma sarebbe straordinario comunque entrare in Champions. L’Atalanta non mi ha mai convinto, mentre le milanesi hanno avuto dei problemini che la Lazio ha sfruttato in maniera egregia”.