Lazio, Giordano: "La vittoria con il Sassuolo non risolve i problemi..."

Importante vittoria quella della Lazio che dopo il ko nel derby è tornata al successo all'olimpico battendo il Sassuolo di Dionisi. Adesso la squadra di Sarri dovrà affrontare un'altra importante sfida, quella contro il Genoa a caccia di punti salvezza. Questa l'analisi dell'ex biancoceleste Bruno Giordano ai microfoni di Radiosei: "Genoa-Lazio banco di prova per capire se la Lazio ha imparato la lezione? Ce lo chiediamo spesso, la realtà è che questo gruppo ha un problema che riguarda la continuità di rendimento mentale. Non abbiamo risolto i problemi vincendo con una buona squadra come il Sassuolo che faceva a meno di Berardi e Lopes.

La Lazio ha giocato bene, con le giuste motivazioni, ma abbiamo anche rischiato di prendere qualche gol. Il problema non è superato dopo questa vittoria, i giudizi vanno dati sempre a lunga scadenza. Qui si passa da un eccesso all’altro nel giro di novanta minuti".