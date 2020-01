Lazio, Giordano: "Lecito pensare allo Scudetto. Immobile? Mix tra Casiraghi e Chinaglia"

Intervistato in esclusiva ai microfoni di CalcioToday.it, l'ex Lazio Giordano ha parlato del momento dei biancocelesti: "Il momento ci dice che la Lazio ha grandi possibilità di vincere e se il Napoli continua a commettere errori come quelli visti contro l’Inter. I partenopei vivono un momento molto difficile, ma hanno giocatori in grado di poter decidere il match. Prima bisogna blindare la qualificazione alla Champions League, poi si fanno latri discorsi. Ora siamo a metà strada, bisogna guardare sia avanti che dietro. E’ lecito pensare allo scudetto se continua così, la forza della Lazio è il gruppo. Immobile? Ciro è straordinario e non da questa stagione, sta facendo cose impensabili fino a qualche anno fa. Lui non mi somiglia, è un mix tra Casiraghi e Chinaglia".

LAZIO, CANIGIANI IN ESCLUSIVA

LAZIO - NAPOLI, I TIFOSI ALL'OLIMPICO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE