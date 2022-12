Lazio, Giordano: "Pellegrini ha tutto, ci penserei. È tremendo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un possibile profilo che possa ricoprire il ruolo di terzino sinistro è uno degli più attenzionati e richiesto da Maurizio Sarri. La necessità di sopperire alla scarsa quantità sulla corsia mancina è evidente e per questo qualcosa si sarebbe mosso. Luca Pellegrini è stato offerto alla Lazio. Il terzino sinistro è in forza all'Eintracht di Francoforte e Bruno Giordano,ex Lazio, ai microfoni di Radiosei ha espresso le proprie sensazioni in caso dell'arrivo dell'ex Roma: “Mi aspettavo una carriera più importante. Ha tutto, tecnica, corsa e capacità di crossare. Ha avuto vari infortuni, io lo conosco bene, l’ho seguito fin da giovanissimo. A livello esplosivo è tremendo, difficilmente gli stai dietro. Per sei mesi ci penserei, anche perché se fa bene potresti riscattarlo, altrimenti puoi fare scelte diverse. Una possibilità gliela darei, ha tante capacità ancora inespresse”.