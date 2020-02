Lazio, Giordano: "Preoccupato per il Parma, abbiamo assenze pesanti..."

Il pareggio con il Verona permette alla Lazio di avvicinarsi ancora di più a Inter e Juventus. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Bruno Giordano: "Il Verona ha messo in difficoltà la Lazio giocando uomo su uomo, difficile trovare spazi. Quel modo di giocare crea problemi a chiunque, perchè il calciatore moderno non è abituato ad avere un'ombra vicino. Con il Parma? Il piccolo problema è quello di una rosa ristretta, alcuni dovranno fare gli straordinari. Sono più preoccupato per il Parma, le due assenze di Radu e Milinkovic sono pesanti. A partita in corso è difficile trovare alternative".