Lazio, Giudice Sportivo: due turni di stop a Leiva in Coppa Italia. Anche una multa alla società

Due turni di squalifica a Lucas Leiva e una multa alla Lazio per i cori intonati dai tifosi nel quarto di Coppa Italia disputato al San Paolo con il Napoli. Il Giudice Sportivo ha appena comunicato le proprie decisioni. Il brasiliano sarà costretto a saltare le prossime due partite nella competizione “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (prima sanzione); per avere inoltre, al 25esimo del primo tempo, a seguito della notifica del provvedimento di ammonizione, indirizzato all’arbitro un’espressione offensiva accompagnata da un gesto plateale”. Un solo turno invece a Hysaj, espulso poco prima del centrocampista biancoceleste. Alla Lazio è stata inflitta un’ammenda di 10 mila euro per “avere i suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria”.