Lazio, gli auguri della famiglia Immobile: il messaggio - FOTO

Le feste sono appena iniziate. Per la Lazio sarà un Natale un po' più sereno grazie alla vittoria sul campo dell'Empoli nonostante una prima parte di campionato non esattamente indimenticabile. Adesso qualche giorno per staccare la spina e per recuperare energie fisiche e mentali. E' il caso di capitan Immobile, uscito nel primo tempo al Castellani per un problema muscolare. Ciro ha mandato un messaggio ai suoi tifosi e ai suoi sostenitori insieme a sua moglie Jessica e ai suoi quattro figli. In uno scatto sotto l'albero di Natale e con tutti vestiti natalizi, la famiglia del bomber ha scritto su Instagram: "Buona viglia a tutti".