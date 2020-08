Lazio, Gregucci ed i complimenti ad Immobile: "Sei un orgoglio per noi"

Con una stagione magnifica come quella appena finita, non poteva che essere Immobile il migliore attaccante della Serie A. La Lega, nella giornata di oggi, ha pubblicato i migliori giocatori della stagione 2019/20: miglior portiere, difensore, centrocampista, attaccante, giovane e miglior giocatore assoluto. Strano vedere che comunque, tra tutte queste categorie, solo un giocatore è stato nominato. Sicuramente Luis Alberto meritava un riconoscimento per essere stato il miglior assistman del campionato. Nonostante ciò Immobile ha conquistato il riconoscimento di miglior attaccante.

COMPLIMENTI SPECIALI - Sui social molti si sono complimentati con King Ciro, ma uno in particolare avrà fatto sicuramente piacere al numero 17. Angelo Adamo Gregucci ha scritto sul proprio profilo Twitter: "Grandissimo Ciro sei un orgoglio per noi". Certe parole, se arrivano da chi ha difeso la maglia per sette anni, hanno un valore particolare.

Grandissimo Ciro sei un orgoglio per noi. https://t.co/XowYLOPznq — Angelo adamo (@AGregucci) August 4, 2020

