Calciomercato Lazio, si pensa al vice di Strakosha: tutti i nomi

La Lazio è concentrata sul calciomercato. La società è infatti a lavoro per preparare al meglio la prossima stagione e soprattutto per rinforzare la rosa a disposizione di mister Inzaghi. Tra i tanti nomi per l'attacco, la difesa e il centrocampo ci sono anche alcuni profili sotto la lente d'ingrandimento per quanto riguarda la porta. Servirà infatti un vice Strakosha visto che Silvio Proto andrà via. La Lazio ha intanto sondato il terreno per Sergio Rico ora al Psg in prestito dal Siviglia. In patria invece interessano molto i nomi di Cragno del Cagliari, Alberto Paleari del Cittadella e Andrea Consigli del Sassuolo.

L'ag. di Immobile: "Bisogna alzarsi in piedi per Ciro. Mercato? Ha un contratto con la Lazio"

Lazio, Zoff: "Complimenti a Inzaghi. I biancocelesti non devono porsi limiti"

TORNA ALLA HOME PAGE