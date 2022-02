Lazio, Gregucci: “Mercato? Finestra sprecata in maniera delittuosa”

Settimana intensa questa in casa Lazio. Tra i malumori generati dal deludente mercato fatto dalla società, Sarri ha dovuto trovare la concentrazione giusta per poter preparare la sfida contro la Fiorentina in programma domani alle 20:45. Ai microfoni di TMW è intervenuto l’ex biancoceleste Angelo Gregucci che ha espresso il suo pensiero in merito. Queste le sue dichiarazioni: “La Lazio in questo mercato non ha perso tecnicamente qualcosa. Sono andati via giocatori che non si sono ritagliati spazi importanti, penso che la Lazio abbia sprecato una finestra importante di mercato per la programmazione del calcio sarriano, che ha bisogno di tempo. Si è cambiato tanto in estate come filosofia di gioco, non dobbiamo dimenticarlo. Questa finestra è stata sprecata in maniera delittuosa. La Fiorentina può sentire il contraccolpo di Vlahovic ma ha una grande idea di gioco"

SARRI – “Era complicato per Sarri andare a modellare subito una squadra che veniva da cinque anni di Inzaghi. Lazzari e Luis Alberto via in estate? Bisogna vedere tante situazioni. Negli anni di Inzaghi si parlava di Leiva, Milinkovic e Luis Alberto come di un reparto solido e di qualità. Se c'è disponibilità, Sarri il risultato te lo porta”

