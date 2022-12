Lazio - Hatayspor: orario e dove vedere l'amichevole

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio è volata ieri in Turchia. Il mini-ritiro sarà di 5 giorni e si svolgerà a Manavgat, mentre il quartier generale sarà a Side. Il 17 dicembre sarà tempo di rientro ma la settimana è ancora lunga e Maurizio Sarri è pronto a richiamare tutti ai suoi ordini. Quest'oggi, martedì 13 dicembre, alle 16:00 la Lazio giocherà la prima amichevole contro il Galatasaray all'Emirhan Sport Center e nelle ultime ore sono arrivate delle novità. Venerdì 16 dicembre invece ci sarà la seconda amichevole contro l'Hatayspor. L'orario è il medesimo, il fischio d'inizio è fissato alle ore 16, e trasmessa al momento su Lazio Style Channel. L'avversaria è un'altra squadra della massima serie turca ma che attualmente si trova in zona salvezza al 14ª posto dopo ben 13 giornate.

Pubblicato il 13/12 alle 08:15