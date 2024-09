Lazio, Henderson guida un super Ajax e avvisa Baroni: le sue parole

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Uefa/Image Sport

Il 3-0 della Lazio sul campo della Dinamo Kiev ha lanciato un messaggio all'ambiente e alle avversarie, ma anche quello dell'Ajax non sembrerebbe essere da meno. Nella serata di ieri la squadra di Farioli si è imposta per 4-0 contro il Besiktas di Immobile, mettendo in mostra un bel calcio e ottimi principi di gioco. Il club di Amsterdam sale così in testa alla classifica dell'Europa League e con le parole del leader Jordan Henderson, acquisto estivo ed ex capitano del Liverpool, ha lanciato un messaggio a tutte le avversarie:

"Bisogna sempre stare attenti e vigili. Chi mi conosce non sarà sorpreso da questo. Rimanendo lucida, l'Ajax è stata la squadra migliore per novanta minuti. Abbiamo meritato in tutto il campo. Abbiamo fatto meglio con la palla, siamo stati più precisi davanti alla porta e abbiamo difeso bene. Anche il clean sheet è importante per noi".